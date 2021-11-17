"Точку роста" и центр цифровой образовательной среды открыли в сельской школе под Липецком

ЛИПЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. "Точка роста" естественно-научной и технологической направленностей, а также центр цифровой образовательной среды открылись в школе села Мокрое Лебедянского района Липецкой области. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Создание таких центров дает школьникам возможность получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания", - сказал Артамонов. Он отметил, что открытию центра предшествовал капитальный ремонт учебных лабораторий и кабинетов, в рамках которого каждое помещение подготовили в соответствии с дизайн-проектом федерального оператора. "Учителя же прошли повышение квалификации по современным и актуальным программам дополнительного профессионального образования", - заметил Артамонов. По его словам, новые образовательные центры созданы в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

"Мы заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе, мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения области успевали за современными тенденциями, и прилагаем большие усилия для достижения этой цели", - подчеркнул Артамонов.

В пресс-службе администрации региона пояснили, что в новом учебном году в сельских школах Лебедянского района планируется открыть шесть центров "Цифровая образовательная среда". Помимо села Мокрое они появятся в школах поселка Агроном, сел Большое Попово, Куймань, Ольховец и Троекурово. "Школы получили современное интерактивное оборудование, что позволит расширить знания учащихся в области цифровых технологий", - заключили в пресс-службе.