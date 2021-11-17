На строящейся трассе Нарьян-Мар - Усинск ввели в эксплуатацию два участка

АРХАНГЕЛЬСК, 17 ноября. /ТАСС/. Два участка круглогодичной трассы Нарьян-Мар - Усинск, которая свяжет Ненецкий округ с Республикой Коми, введены в эксплуатацию, об этом в среду сообщает пресс-служба окружного правительства.

Ненецкий АО не имеет круглогодичного автомобильного сообщения с другими регионами. В данный момент ведется строительство дороги Нарьян-Мар - Усинск, который свяжет округ с Республикой Коми. Зимой между НАО и Коми транспорт ездит по зимней сезонной дороге Нарьян-Мар - Усинск.

"На первом участке введены первый и второй этапы, третий введем до конца 2021 года. Протяженность всего участка составляет 23,3 км. Ровно на эту длину в следующем году уменьшится зимник," - приводятся в тексте слова исполняющего обязанности руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО Павла Масюкова.

Дорогу Нарьян-Мар - Усинск протяженностью 217 км строят с 1985 года. С 2019 года объект включен в региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Для завершения строительства необходимо около 12 млрд рублей. Стройка разбита на участки. Протяженность недостроенных отрезков составляет около 40 км. По данным пресс-службы, ввод дороги в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза.