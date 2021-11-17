В Минкультуры назвали регионы СЗФО, отстающие по кассовому освоению нацпроекта "Культура"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Кассовое исполнение нацпроекта "Культура" в 2021 году на уровне ниже среднего в СЗФО зафиксировано в четырех регионах округа: в Мурманской, Архангельской, Вологодской и Псковской областях. Об этом в среду сообщила заместитель директора департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры РФ Жанна Алексеева в ходе мониторингового совещания по реализации нацпроекта "Культура" в регионах СЗФО, которое состоялось в Карелии.

"Кассовое исполнение в целом по федеральному округу на сегодня составляет 75%. Всего на округ было выделено в рамках национального проекта "Культура" на 2021 год 1 млрд 380 [млн рублей]. И сегодня исполнение составляет миллиард с небольшим хвостиком, поэтому 75% по округу в целом показатель достаточно неплохой. Лидеры по округу - это Ленинградская область, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург. Здесь почти 100% исполнение. Ниже среднего уровня по округу освоена касса в Мурманской, Архангельской, Вологодской, Псковской областях. Здесь процент ниже, чем средний", - сказала Алексеева.

Она также отметила, что в Мурманской области кассовое исполнение по ряду направлений нацпроекта составляет 50%. "Мы просим вопросы по освоению в Мурманской области взять на контроль. Есть у нас опасения по домам культуры, по другим объектам", - добавила Алексеева.

Кроме того, по ее словам, Псковская область стала единственным из регионов Северо-Запада, где не выполнен показатель по индексу вовлеченности в систему воспитания. "По данным за третий квартал 2021 года, по индексу вовлеченности в систему воспитания все субъекты СЗФО выполняют этот показатель, кроме Псковской области. В Псковской области плановый показатель не достигнут, готова посмотреть вместе с областью, в чем проблема с выполнением этого показателя", - сказала Алексеева.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. В центре нацпроекта "Культура" - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.