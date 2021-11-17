Обучение в региональном центре компетенций в Удмуртии прошли более 650 специалистов

ТАСС, 17 ноября. Более 650 сотрудников предприятий Удмуртии прошли обучение в Республиканском центре компетенций (РЦК) Удмуртии, созданном по нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщил ТАСС в среду министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

"С начала реализации проекта в Республиканском центре компетенций обучено 660 сотрудников предприятий участников национального проекта", - сказал министр. Он уточнил, что сотрудников обучали по направлениям: декомпозиция целей, эффективный инфоцентр, основы бережливого производства, производственный анализ, фабрика производственных и офисных процессов.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии впервые проведена сертификация Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. РЦК создан в 2019 году, в 2020 году он стал одним из лучших в стране. Оценивалась укомплектованность штата, выполнение плана по охвату предприятий, по старту проектов, по количеству завершенных проектов, создание потоков-образцов.

Национальный проект "Производительность труда" должен обеспечить ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики на уровне 5%. Как отметил Виктор Лашкарев, на реализацию проекта в 2022 году республика получит почти 18 млн рублей из федерального бюджета.