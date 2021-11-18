В Омской области финансирование нацпроекта "Демография" вырастет в 2022 году на 9%

ОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство труда и социального развития Омской области направит в 2022 году на реализацию мероприятий нацпроекта "Демография" 4,2 млрд рублей, что на 9% больше показателей этого года, сообщила в четверг пресс-служба министерства. Большая часть дополнительных средств будет направлена на поддержку семей при рождении ребенка.

"Министерство принимает участие в реализации трех проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Старшее поколение" и "Содействие занятости". При этом, если в 2021 году на реализацию программ было предусмотрено 3,9 млрд рублей, то в 2022 году объем средств увеличится на 329 млн рублей и составит 4,2 млрд рублей", - сообщила пресс-служба.

По словам министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, приоритетным направлением нацпроекта остается финансовая поддержка семей при рождении ребенка. По этой статье расхода финансирование увеличится в 2022 года с 3,8 до 4,1 млрд рублей. Сегодня ежемесячные выплаты в регионе получают более 32 тыс. семей, среди которых более 15 тыс. семей с тремя и более детьми.

Также средства будут направлены на продолжение модернизации службы занятости. "Обновится техническая база [службы], появятся дополнительные секторы для соискателей и работодателей, а также специально оборудованное помещение для приема омичей с инвалидностью. Все это позволит более эффективно решать вопросы трудоустройства жителей региона", - цитирует пресс-служба Куприянова.

Еще одним направлением станет возведение нового корпуса Такмыкского дома-интерната в Большереченском районе. Здесь на площади более 1,6 тыс. кв. метров появятся зал лечебной физкультуры и профессиональной реабилитации, приемно-карантинный изолятор, творческие мастерские, актовый зал, а также гостевые комнаты. Новый корпус улучшит условия проживания подопечных и создаст в селе Такмык дополнительные рабочие места.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.