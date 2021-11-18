На ремонт автодорог в Адыгее направили свыше 2 млрд рублей в 2021 году

МАЙКОП, 18 ноября. /ТАСС/. Свыше 2 млрд рублей направили в текущем году в Адыгее на ремонт автодорог по нацпроекту. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.

"На мероприятия нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в текущем году направлено свыше 2 млрд рублей, из них более 1,6 млрд рублей - средства федерального бюджета", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, нацпроект в республике реализуется с опережением графика. "Ремонт автодорог, намеченных к приведению в нормативное состояние в 2021 году, осуществлен досрочно, сейчас идет ремонт объектов 2022 года", - продолжили в пресс-службе. В частности, запланирована реализация 54 проектов по ремонту дорог общей протяженностью 75,6 км, а также строительство транспортной развязки на автодороге Энем-Новобжегокай в срок до 2023 года.

В пресс-службе также сообщили, что регион стал одним из лидеров в стране по реализации нацпроекта, попав в число 11 субъектов с наилучшими показателями.