Власти Вологодской области заявили, что рисков по неисполнению нацпроекта "Культура" нет

ВОЛОГДА, 19 ноября. /ТАСС/. Департамент культуры и туризма Вологодской области исключил риск неисполнения мероприятий в рамках нацпроекта "Культура". Большинство капиталоемких работ исполнено, остальные близятся к завершению, при этом несколько контрактов были заключены в начале октября за счет выделения дополнительных средств или экономии при госзакупках, сообщил ТАСС руководитель департамента Владимир Осиповский.

На совещании по исполнению нацпроекта заместитель директора департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры РФ Жанна Алексеева сообщила, что кассовое исполнение нацпроекта "Культура" в 2021 году на уровне ниже среднего в Северо-Западном федеральном округе зафиксировано в четырех регионах: в Мурманской, Архангельской, Вологодской и Псковской областях. Кассовое исполнение в целом по СЗФО составляло на ту дату 75%. Всего на округ было выделено в рамках национального проекта "Культура" на 2021 год 1,380 млрд рублей.

"Рисков никаких нет, мы работаем по плану. Контракты были заключены таким образом, что после завершения всех работ в течение 10-15 дней идет оплата [поэтому и возникает расхождение между технической готовностью и кассовым исполнением]. Рисков я не вижу, и мы никогда их не демонстрировали. Мы сами заинтересованы в том, чтобы все работы были выполнены, а объекты отремонтированы, приведены в порядок", - сказал ТАСС Осиповский.

По его словам, на территории Вологодской области реализуются три основных направления нацпроекта. Так, по приобретению музыкальных инструментов кассовое исполнение составляет на сегодня 88,1%. По направлению "Ремонт культурно-досуговых учреждений" было запланировано на этот год отремонтировать по нацпроекту три дома культуры, два в Вологодском районе и один - в Кичменгско-Городецком районе. "На сегодня по одному центру техническая готовность и кассовое исполнение составляет 100%, по второму тоже все исполнено, что на 15 число [ноября], когда у нас собирали данные, такой информации еще не было. Третий объект в Кич-Городецком районе наиболее финансово затратный. Его техническая готовность составляет 90%, кассовый расход - чуть менее 50%. Но к 5 декабря этого года все работы будут завершены, будет полная техническая готовность и кассовое исполнение", - пояснил руководитель департамента.

Сверх плана

Еще одно капиталоемкое направление в рамках нацпроекта - это создание модельных библиотек. Модернизирована первая в Тотемском районе модельная библиотека, запланированная на этот год. Она открылась в начале ноября на базе Центральной районной библиотеки имени Николая Рубцова. Однако в рамках дополнительного выделения средств из федерального бюджета было подписано соглашение 5 октября этого года, еще одна библиотека будет модернизирована в регионе в этом году, финансовые затраты - 5 млн рублей. Ее техническая готовность на сегодня составляет 30%, по контракту работы должны быть завершены 19 декабря этого года.

"На средства от экономии при госзакупках мы ремонтируем в этом году еще один культурно-досуговый центр. Небольшая сумма, около 2,8 млн рублей на ремонт кровли. Контракты были тоже заключены в октябре. До конца ноября будет все сделано, там сейчас техническая готовность - 70%", сообщил Осиповский.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. В центре нацпроекта "Культура" - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.