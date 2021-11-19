Чувашия станет центром межрегионального брендового маршрута "Рунический путь"

ТАСС, 19 ноября. "Корпорация Туризм.РФ" поможет разработать брендовый маршрут "Рунический путь" в Чувашии. Соответствующее соглашение подписано в пятницу между корпорацией и кабинетом министров республики.

"Корпорация Туризм.РФ" подключится к разработке брендового маршрута "Рунический путь" в Чувашии. Соответствующее соглашение подписано между кабинетом министров Чувашской Республики и АО "Корпорация Туризм.РФ". Свои подписи под документом поставили глава Чувашской Республики Олег Николаев и генеральный директор акционерного общества "Корпорация Туризм.РФ" Сергей Суханов", - говорится в сообщении администрации главы республики.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, до 2024 года включительно в республике предполагается создать минимум 11 объектов, которые показывали бы национальную самобытность, идентичность, руническую составляющую чувашской национальности. "Это позволит выработать специфику турпродукта, инструменты его продвижения. Затем мы будем привлекать другие регионы, чтобы сделать большой турпродукт. Таким образом, проект носит межрегиональный характер и призван показать национальное разнообразие, многообразие культур и традиций народов России", - приводятся слова Николаева в сообщении.

Первый этап проекта охватит территорию самой Чувашии, на которой будет отработана технология проектирования, брендирования и продвижения туристско-экскурсионных программ. Под эти цели запланировано 11 площадок, включающих этнопарки, туристко-информационные центры, объекты показа с дополненной реальностью, обеспечивающую и туристскую инфраструктуру.

В соответствии с подписанным соглашением совместно с корпорацией "Туризм.РФ" к 2022 году планируется проведение мастер-планирования туристических площадок или центров "Рунического пути" в Чувашии, рассчитанных на обслуживание туристов, трех уровней локализации (столичный, уровни малых городов и сельских муниципалитетов). Предполагается также строительство глемпингов, стоянок и санитарных зон с модульными объектами по всей линии маршрута.

Проект предлагается реализовать при участии Ростуризма и корпорации "Туризм.РФ" по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" в период до 2030 года. Его стоимость оценивается на уровне 6,9 млрд рублей, в том числе 4,2 млрд рублей - внебюджетные инвестиции, 2,7 млрд рублей - средства федерального бюджета.

О нацпроекте

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн (в 2019 году) до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов - поддержку государства.