В Чечне до 2024 года планируют построить около 215 км автомобильных дорог

ГРОЗНЫЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Чечни планируют до 2024 года построить около 215 км автомобильных дорог и семь мостов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"До 2024 года предстоит проложить порядка 215 км автодорог. Из них 160 км будут в городской агломерации, а остальная часть - в региональной сети дорог. Также запланировано строительство семи мостов. В следующем году начнется подготовка проектной документации по прокладке автодороги в объезд Грозного", - написал Кадыров.

По его словам, регион отмечен дипломом на федеральном уровне за высокий уровень производственной и финансовой дисциплины в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". По этой программе в текущем году Чеченская Республика выполнила все показатели на 100%.

В 2021 в Чечне выполнены работы на 63 объектах общей протяженностью 86,2 км. Кроме того, в регионе установлено 2 760 новых дорожных знаков, 5 720 метров барьерного ограждения, 484 метров пешеходного ограждения, а также 122 пешеходных перехода, шесть светофоров и 6 510 метров стационарного освещения. Также установлено пять камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.