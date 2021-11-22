Власти Липецкой области отремонтировали дорогу к двум крупным туристическим объектам

ЛИПЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Липецкой области отремонтировали автомобильную дорогу, которая ведет к двум крупным туристическим объектам региона - усадьбе Талдыкина и заповеднику Воргольские скалы. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации области Игорь Артамонов.

"По нацпроекту отремонтировали 21 км трассы Маяк - Ключ жизни, которая связывает райцентр Елец более чем с 10 населенными пунктами и ведет к двум популярным туристическим объектам - усадьбе Талдыкина и Воргольским скалам", - сказал Артамонов. Он отметил, что также по отремонтированной дороге ежедневно курсируют два школьных автобуса, которые перевозят детей из сел в школу и обратно.

Артамонов напомнил, что отремонтированная автотрасса также считается в регионе одной из самых живописных - один из ее участков проходит по очень непростому рельефу и местами напоминает горный серпантин за счет нескольких крутых подъемов и виражей. "Из-за большого уклона здесь смонтировали 250 м водоотводных лотков, укрепили щебнем обочины, отремонтировали водопропускные трубы, автобусные остановки, примыкания второстепенных дорог", - продолжил Артамонов. По его словам, в общей сложности работы обошлись в 119 млн рублей.

В пресс-службе областной администрации рассказали, что ранее в Елецком районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтировали и сдали в эксплуатацию участок автодороги Пажень - Березовка, ведущей к детским оздоровительным лагерям. В следующем году здесь запланирован ремонт Южного подъезда к Ельцу и 18 км трассы Елец - Каменское - станция Хитрово - Воронец - примыкание к автодороге Елец - Долгоруково - Тербуны. "В этом году много сельских дорог региона приведены в порядок, это положительно сказывается на развитии муниципалитетов и на качестве жизни населения", - заключил глава администрации.