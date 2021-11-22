В Калужской области количество образовательных центров "Точка роста" увеличат до 133

ТАСС, 22 ноября. Власти Калужской области планируют в 2022 году дополнительно открыть в школах региона 47 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", их общее число увеличится до 133. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в понедельник губернатор Владислав Шапша по итогам заседания облправительства.

"Программами допобразования охвачено порядка 105 тыс. детей, это 76%. В регионе создано три "Кванториума", в следующем году появится еще один детский технопарк. За два года в школах региона, в том числе в сельской местности, создано 86 "Точек роста". В следующем году откроем еще 47", - сообщил Шапша.

По его словам, этот вопрос рассмотрели в понедельник на заседании правительства региона при обсуждении исполнения поручений президента РФ в сфере образования, которые были даны в послании Федеральному собранию. Например, с целью создания дополнительных 8,8 тыс. ученических мест в Калужской области с 2021 по 2024 год планируется открыть новые школы, в том числе в Калуге, Кондрово, Медыни, Малоярославце, Обнинске. "Обратил внимание регионального Минобра и на другие задачи, которые ставит глава государства. В том числе по капремонту школ", - отметил Шапша.

Центры "Точка роста" создаются в школах для обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления детям дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков. Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.

Нацпроект "Образование" призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.