Театр юного зрителя в Ярославле отремонтируют по нацпроекту

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт в Театре юного зрителя им. В. С. Розова в Ярославле начнется в 2022 году. На проведение работ выделено 800 млн рублей. Об этом написал в Instagram врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

"В следующем году здесь начнется капитальный ремонт, он продлится два года. Проект масштабный, и деньги на него уже выделены по нацпроекту "Культура". Это 800 млн рублей с учетом нашего софинансирования. Я понимаю важность ТЮЗа для региона и Ярославля, поэтому буду держать ситуацию на личном контроле, находиться в контакте с руководством ТЮЗа, чтобы отслеживать ситуацию на всех этапах", - написал Евраев.

По его словам, после ремонта театр получит новые технические возможности для создания современных постановок. Фойе и зрительные залы станут комфортнее и удобнее, появится лифт для маломобильных граждан. "Заменят все инженерные коммуникации, остекление и паркет. Преобразится и само здание, появится современная подсветка", - добавил Евраев.

Ярославский театр юного зрителя был основан в 1984 году при поддержке драматурга Виктора Розова, ТЮЗ открылся премьерой спектакля по его пьесе "Вечно живые". За все время работы на сцене ТЮЗа состоялось 139 премьер. В одном здании с ТЮЗом работает театр кукол.