Девять объектов для сортировки мусора построят в Пермском крае до 2024 года

ПЕРМЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Три технопарка и шесть мусоросортировочных комплексов построят в Пермском крае в рамках нацпроекта "Экология" до 2024 года. Об этом стало известно во вторник на заседании инфраструктурного комитета Заксобрания Прикамья.

"По информации Министерства ЖКХ Прикамья, порядка 96% мусора на территории края сегодня подлежит захоронению. В рамках реализации нацпроекта перед краевым правительством стоит задача - снизить данный показатель почти вдвое, до 50%. Для реализации этих целей к 2024 году планируется запустить в эксплуатацию три технопарка и шесть мусоросортировочных комплексов по всему краю: в Чайковском, Лысьвенском городских округах и Березниках в 2022 году, в Губахинском, Чернушинском, Верещагинском и Кунгурском округах - в 2023 году, в Перми и Еловском округе - в 2024 году", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что в крае на данный момент действуют сортировочные пункты в Пермском районе, Краснокамске и Перми.

На заседании комитета министр ЖКХ Артем Балахнин представил доклад о реализации нацпроекта "Экология". По данным регионального министерства, уровень обработки и утилизации твердых коммунальных отходов в Прикамье составляет 12,2%. При этом к 2030 году этот показатель должен быть доведен до 100%.

По словам Балахнина, достигнуть целевых показателей возможно с помощью раздельного сбора мусора. Так, в Прикамье уже установлено 535 специальных контейнеров для сортировки мусора по двум группам: сухие (без органики) и несортируемые (органические) отходы. "Увеличение доли отходов, которые можно направить на вторичную обработку, снизит нагрузку на полигоны ТКО и даст дополнительный источник сырья для ряда предприятий", - также отметил председатель комитета Антон Удальев.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.