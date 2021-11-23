Трансляция конкурса "Цифровой прорыв" из Иннополиса будет идти круглосуточно

ТАСС, 23 ноября. Прямая трансляция всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" будет вестись круглосуточно из Иннополиса. Об этом сообщил мэр города Руслан Шагалеев на пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС.

"Цифровой прорыв" - это самое масштабное командное соревнование для специалистов в сфере цифровой экономики. Мы очень рады, как Республика Татарстан и как город Иннополис в составе Татарстана, быть причастны к этому большому проекту. <…> В технопарке им. Попова будет развернута большая студия и будет вестись круглосуточная прямая трансляция финала", - сказал Шагалеев.

Он отметил, что город выбран местом проведения мероприятия неслучайно. "Город Иннополис - это <...> площадка тестирования новых технологий и цифровых решений. Для нас важно создавать условия для развития IT-отрасли", - сказал мэр.

Шагалеев подчеркнул, что в финал конкурса вышло шесть команд из Татарстана. Финал конкурса пройдет в городе Иннополисе 2-4 декабря.

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - реализуется в рамках национального проекта "Образование". Главная цель - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Первый конкурс начался в апреле 2019 года, второй - в марте 2020 года.