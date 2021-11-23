Власти Карелии открыли самую большую школу в республике

ТАСС, 23 ноября. Власти Республики Карелия за счет участия в нацпроекте "Образование" открыли самую большую школу в республике, она рассчитана на 1 350 учеников. В учреждении пять спортзалов, медкабинет со стоматологической установкой, а также стадион с беговой дорожкой и специальная площадка для обучения правилам дорожного движения, сообщила во вторник пресс-служба республиканского правительства.

"В Петрозаводске открылась самая большая школа в Карелии, построенная по национальному проекту "Образование". К занятиям приступили 546 ребят 1-4-х классов. Среднее и старшее звено начнут обучение с нового 2022-2023 учебного года. <...> Накануне открытия на школе установили памятную доску - здесь, на Древлянке, в сентябре 1941 года бойцы 272-й стрелковой дивизии сражались за Петрозаводск. Улица Оборонная, где расположено здание новой образовательной организации, названа в память о тех исторических событиях", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, школа рассчитана на 1 350 учеников. Здание трехэтажное площадью почти 34 тыс. квадратных метров состоит из четырех блоков. Отдельное крыло младшей школы имеет два собственных спортзала, а также помещения для групп продленного дня, в которых предусмотрена возможность дневного сна. В здании размещается столовая на 480 человек и несколько залов: актовый на 870 мест, конференц-зал на 150 мест.

Кроме того, в школе оборудованы всего пять спортивных залов. В медицинском блоке размещена стоматологическая установка. Также на территории школы оборудован стадион с беговой дорожкой, площадки для легкой атлетики, игры в волейбол и баскетбол, игровые зоны для учеников начальной школы. Есть оснащенная зона для обучения ребят правилам дорожного движения.

"Более 20 лет в Петрозаводске не появлялись новые школы, поэтому это долгожданное событие. Здесь современные кабинеты, замечательная библиотека, светлые, оборудованные спортивные залы. У учителей прекрасное настроение, и мы видим, как рады дети", - цитирует пресс-служба вице-премьера по социальным вопросам правительства республики Ларису Подсадник.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.