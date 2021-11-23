В Чечне с начала года подключили к интернету 52 ФАПа

ГРОЗНЫЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Чечни с начала 2021 года подключили к интернету 52 фельдшерско-акушерских пункта, в том числе в горных районах. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального министерства транспорта и связи.

"В рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в Чеченской Республике начиная с 2019 года активно идет подключение к сети Интернет социально значимых объектов. Так, в текущем году подключено 52 фельдшерско-акушерских пункта в том числе и в горных и отдаленных населенных пунктах. Накопительным итогом с 2019 по 2021 год на территории Чеченской Республики подключено 152 фельдшерско-акушерских пункта", - отметили в министерстве.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет по стране - свыше 1,5 трлн рублей.