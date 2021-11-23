Глава Минстроя положительно оценил реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в НАО

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин оценил темпы реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Ненецком автономном округе (НАО) как опережающие. Об этом он во вторник сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Нарьян-Мар.

"В целом реализация проекта идет опережающими темпами, это мы сегодня увидели по реализации программы "Жилье и городская среда", реализация в части ликвидации аварийного жилья. Прекрасный дом увидели, который был построен в достаточно короткие [сроки] для этого северного региона, где навигационные проблемы существуют, проблемы завоза строительных материалов. Дом оцениваю положительно, с высоким качеством построен", - сказал Файзуллин.

Министр побывал в аварийном доме по улице Южной, который будет расселен в следующем году, и осмотрел новостройку по улице Октябрьской. В НАО до 2030 года подлежит расселению 292 дома общей площадью 125,5 тыс. кв. м, где проживает 2 651 семья. В 2019 году в регионе построено 10 тыс. кв. м жилья, в 2020 году введено 22 тыс. кв. м, на сегодняшний день в 2021 году введено 12 тыс. кв. м жилья. В 2019 году было переселено порядка 60 семей, в прошлом - 105, а в этом году планируется, что жилищные условия улучшат 130 семей.

Также министр посетил школу № 3 и детский сад "Ромашка". Оба объекта возведены в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ" федеральной целевой программы "Жилище". Кроме того, он осмотрел общественные территории, благоустроенные по программе "Комфортная городская среда". "Осмотрели детские площадки, те общественные территории, которые реализованы в короткий период. Надо отметить, что мы по просьбе, в том числе и губернатора, меняем условия по программе "Комфортная городская среда" в части увеличения финансирования для таких небольших территорий как Нарьян-Мар, которые являются столицами субъектов", - добавил Файзуллин.

Глава НАО Юрий Бездудный отметил, что в 2022 году в Нарьян-Маре будет благоустроено несколько общественных пространств. "В частности, если говорить о Нарьян-Маре и комфортной городской среде, мы уже понимаем, что на следующий год будет значительно увеличено финансирование по этой программе, и город получит 100 млн рублей на реализацию этого проекта", - сказал он журналистам.