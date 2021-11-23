Власти Карелии по нацпроекту в 2022 году удвоят число модельных библиотек

ТАСС, 23 ноября. Власти Республики Карелия в 2022 году за счет участия в нацпроекте "Культура" увеличат почти вдвое число модельных библиотек, сейчас в регионе четыре таких учреждения. Открытие библиотек нового поколения позволит увеличить их посещаемость, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"В Карелии начинается модернизация муниципальных библиотек. До 1 октября 2022 года в республике планируется открыть три модельные библиотеки нового поколения - в Кондопоге, Калевале и Муезерском. <…> Предстоит серьезная командная работа на протяжении 2022 года, приступить к ней надо как можно раньше, и начать надо с создания рабочих групп по реализации проекта при администрациях муниципальных районов", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас в республике действуют четыре модельные библиотеки: в селе Янишполе, Сортавале, поселке Вяртсиля и деревне Коткозеро. "Во всех учреждениях произошли большие перемены - был проведен ремонт, закуплены книги, компьютерное оборудование, проведено обучение сотрудников, создано комфортное пространство для досуга и творчества. Обновленные библиотеки выросли до уровня интеллектуальных и образовательных центров, равно интересных детям и взрослым. Существенно выросла посещаемость библиотек. Так, в Сортавальской библиотеке, модернизированной в 2020 году, она выросла почти в два раза", - говорится в сообщении.

В 2021 году три библиотеки республики стали победителями конкурса Минкультуры РФ, в их числе детская "Кондопожская центральная районная библиотека", Муезерская межпоселенческая центральная районная библиотека и Калевальская национальная районная библиотека имени Архиппа Перттунена.

"Благодаря победе в конкурсе в республику на модернизацию библиотек были привлечены средства федерального бюджета - 25 млн рублей. Работа над созданием модельных библиотек подразумевает активное участие и регионального ведомства в сфере культуры, и Национальной библиотеки, и органов местного самоуправления, и самих учреждений", - отмечается в сообщении.

Модельные библиотеки создаются в регионах страны в рамках нацпроекта "Культура". Модельный стандарт предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей. В центре нацпроекта "Культура" - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.