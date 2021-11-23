Начало реконструкции ледового дворца "Ижсталь" в Ижевске перенесли на 2022 год

ТАСС, 23 ноября. Начало работ по реконструкции крупнейшего в Удмуртии ледового дворца "Ижсталь" перенесли на 2022 год из-за резкого увеличения стоимости строительных материалов, сообщила во вторник пресс-служба местного хоккейного клуба.

Ранее министр спорта региона Александр Варшавский сообщал ТАСС, что работы начнутся в 2021 году, в 2022 году власти рассчитывали привлечь финансирование по федеральному проекту "Спорт - норма жизни".

"Реконструкция ледового дворца запланирована на лето 2022 года за счет федеральных средств. Предыдущие сроки реконструкции были упущены в связи с резким удорожанием на рынке строительных материалов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за основу возьмут проект реконструкции ледового дворца в Барнауле.

На арене "Ижсталь" домашние игры проводит одноименная команда, выступающая в Высшей хоккейной лиге. Сейчас дворец вмещает более 3 тыс. зрителей, площадь сооружения составляет более 11 тыс. кв. метров. Арена открылась в 1971 году.