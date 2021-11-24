Рост числа преступлений, совершенных при реализации нацпроектов в ЮФО, составил 96%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноября. /ТАСС/. Правоохранители в этом году выявили на 96% больше преступлений, связанных с реализацией национальных проектов в регионах Южного федерального округа (ЮФО), чем годом ранее. Об этом в среду на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО сообщил полпред Владимир Устинов.

"На 96% возросло число выявленных и зарегистрированных преступлений, связанных с реализацией национальных проектов, - сказал Устинов. - Подавляющая часть таких преступлений в округе выявлена правоохранительными органами Краснодарского края (131, или 36%), наименьшая активность - в городе Севастополь и Республике Калмыкия (шесть и девять соответственно)".

Полпред добавил, что рост числа зарегистрированных преступлений объясняется частичным снятием ограничений, введенных ранее в целях противодействия распространению коронавируса, и ростом на этом фоне деловой активности.

По словам Устинова, прокурорами субъектов ЮФО за девять месяцев этого года было выявлено 3 857 нарушений законодательства при реализации нацпроектов. К различным видам ответственности привлечено 1 177 лиц.

Как отметил полпред, распределение бюджетных средств, направленных на реализацию национальных проектов, чаще всего становится объектом посягательства для нечистоплотных чиновников и аффилированных с ними бизнес-структур. "За 10 месяцев текущего года у нас в округе существенно увеличилась доля коррупционных преступлений, связанных с реализацией национальных проектов, - 54,1%", - добавил Устинов, уточнив, что зарегистрировано 96 преступлений коррупционного характера при реализации национальных проектов.

Ключевые цели 13 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации. Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на шесть лет - до 2030 года.