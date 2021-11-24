Количество социальных кинозалов в Прикамье увеличится вдвое за три года

ПЕРМЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Около 90 социальных кинозалов планируется открыть в Пермском крае в ближайшие три года. Об этом сообщил в среду министр культуры региона Вячеслав Торчинский на встрече с журналистами в рамках I международного кинофестиваля "Форма жизни".

"У нас была трехлетняя программа по открытию 92 кинозалов - мы ее исполнили. Губернатор [Дмитрий Махонин] поддержал продолжение этого проекта - еще 90 кинозалов [за три года]. Мы получаем самую крупную сеть для трансляции кино. Ничего подобного в стране нет", - сказал Торчинский.

Социальные кинозалы чаще всего представляют собой помещения в музеях, библиотеках и прочих учреждениях культуры. Приоритет отдается малым населенным пунктам в которых проживает 1-2 тыс. человек. "Идея социальных кинозалов идеально легла сразу в несколько плоскостей. Это дополнительный контент для домов культуры, а они по-прежнему являются социальными центрами, даже если на этой территории живет 500 человек", - добавил министр.

Глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко отметила, что в этом случае кинотеатры становятся культурными центрами, особенно в малых городах и селах. "Мы, безусловно, следим за этим успешным проектом "Социальный кинозал", считаем, что это правильная практика для региона, в том числе, что в кинозалах не только показываются фильмы, но и проводятся их обсуждения", -добавила Максимченко.

Проект "Социальный кинозал" действует в Пермском крае с 2019 года. В учреждениях культуры, в том числе в библиотеках и домах культуры, размещается оборудование для кинопроката. Проект входит в комплексную программу развития кино в Пермском крае в рамках нацпроекта "Культура".

"Форма жизни" - первый международный кинофестиваль об окружающей среде, который позволит представить актуальные тенденции развития кинематографа гражданского общества. Фестиваль призван создать новые площадки, а также разнообразить нынешние форматы: встречи с авторами фильмов, мастер-классы, круглые столы с профессионалами киноотрасли, лекции с участием ученых и специалистов со всего мира не только в кинотеатрах, но и в других пространствах города.