Губернатор Кубани предложил заложить в туристический нацпроект направление детского отдыха

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил добавить в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" направление детского отдыха, благодаря которому получится сохранить индустрию детского отдыха не только в рамках федеральных центров.

"У нас есть нацпроект, формируется - "Туризм и индустрия гостеприимства", может быть, там заложить отдельное направление в нацпроект по детскому отдыху. И там уже предусмотреть конкретное финансирование, в том числе и сохранения существующих детских центров, детских лагерей, невзирая на форму собственности", - сказал Кондратьев в ходе совещания в режиме ВКС, проходящем в Анапе, по вопросам модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха и оздоровления детей.

Он уточнил, что федеральные детские центры, такие как "Орленок", "Смена", вызывают восхищение, однако многим частным детским лагерям не хватает финансов на развитие ввиду низкой маржинальности данного бизнеса.

Краснодарский край - один из основных курортных регионов России. На Кубани сосредоточены крупные детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают школьники со всех концов страны. Детские лагеря и здравницы региона в условиях пандемии за лето 2020 года приняли 27 тыс. детей, бюджет оздоровительной кампании превысил 2 млрд рублей.