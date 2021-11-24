Бережливому производству в Нижегородской области обучили 2,3 тыс. человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. Инструментам бережливого производства в Нижегородской области обучили более 2,3 тыс. сотрудников предприятий, что выше базового показателя на 80%, сообщила в среду пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра промышленности, торговли и предпринимательства области Максима Черкасова.

"Сейчас в регионе инструментам бережливого производства обучено более 2 300 человек, что превышает базовый показатель нацпроекта на 80 процентов", - приводит пресс-служба слова Черкасова.

Он отметил, что по нацпроекту обучение проходят не только рядовые сотрудники, но и директора компаний. С самого начала эксперты федерального и регионального центров компетенций создают на предприятии рабочую группу и начинают обучение персонала основам бережливого производства. Также сотрудники проходят стажировку на других предприятиях, где уже успешно используются инструменты производственной системы, чтобы наглядно оценить позитивные изменения. Затем они закрепляют свои знания на практике, организуя пилотный поток на своем производстве. После окончания проекта обученные сотрудники продолжат использовать знания, чтобы внедрять инструменты нацпроекта на других участках.

Черкасов добавил, что нацпроект "Производительность труда" предполагает формирование на предприятиях культуры непрерывных улучшений, для этого предусмотрена подготовка внутренних тренеров. Это эксперты широкого профиля, которые смогут сами обучать своих коллег бережливым технологиям. В Нижегородской области по этому направлению уже подготовили 80 человек.

"Важно совершенствоваться и руководителям компаний - для них разработана программа "Лидеры производительности". Участники программы могут бесплатно пройти обучение по программе МВА, а также ознакомиться с опытом внедрения производственных систем в России и за рубежом. В регионе в этой программе участвует уже более 350 человек. Регион является одним из лидеров в стране по этому показателю", - цитирует Черкасова пресс-служба.

В правительстве напомнили, что Нижегородская область перевыполнила план по количеству компаний-участников нацпроекта более чем на 50% и занимает первое место в стране по этому показателю. При установленном плановом значении в 98 компаний сейчас в регионе 160 предприятий внедряют инструменты бережливого производства.