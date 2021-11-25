Дорогу от Череповца до границы с Ярославской областью отремонтируют за два года

ВОЛОГДА, 25 ноября. /ТАСС/. Региональная автодорога Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец будет капитально отремонтирована на территории Вологодской области до границы с Ярославской областью в 2022-2023 годах. На приведение в порядок 55 км этой трассы в бюджете Вологодской области выделено 1,6 млрд рублей в рамках нацпроекта "Безопасные качества дороги", рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе своей прямой линии с вологжанами.

"Трасса от Череповца через Сергиев Посад на Ярославль пролегает частично по Вологодской области. Мы приняли решение, включили ремонт этой дороги в нацпроект "Безопасные качественные дороги", она действительно разрушена. Со следующего года начинаем ремонт, за два года эти 55 км капитально отремонтируем. На эти цели в областном бюджете выделено 1,6 млрд. Мы пошли дальше и связались с администрациями Ярославской, Тверской и Московской областей, по территории которых также проходит эта трасса, чтобы синхронизировать ремонтные работы. Они будут синхронизированы, и к 2024 году вся дорога будет приведена к нормативу", - сообщил Кувшинников, отвечая на вопрос вологжан.

Работы планируется начать от границы с Ярославской областью и далее двигаться по направлению к городу Череповцу. В настоящее время ведется подготовка конкурсной документации на заключение соответствующих государственных контрактов, добавил глава региона.

В целом, отметил он, благодаря нацпроекту объемы ремонтных дорожных работ в регионе возросли в разы. Расходы на это направление в области достигают на сегодня 14 млрд рублей из всех уровней бюджетов. Но вопросы по дорогам будут возникать, что потому что по территории Вологодской области проходят дороги протяженностью 28 тыс. км, а удается ремонтировать около одной тысячи километров в год.

Вологодская область занимает первое место по протяженности дорог в Северо-Западном федеральном округе и 17-е - в России. Из почти 28 тыс. км вологодских дорог порядка 11 тыс. - регионального значения и еще 16,6 тыс. - муниципального.