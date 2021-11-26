На Ямале в 2022 году отремонтируют до 180 км дорог

ТАСС, 26 ноября. Работы по ремонту дорог общей протяженностью до 180 км проведут в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в следующем году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу по итогам пресс-конференции директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Дениса Напольских.

"В 2022 году дорожными работами планируют охватить от 150 до 180 км. В порядок приведут участки различной протяженности от границы ЯНАО до Губкинского, от Пурпе до Пуровска, от Пуровска до Коротчаево. Начнутся работы на участке Правохеттинский - Старый Надым", - говорится в сообщении с уточнением, что также планируется завершить работы по реконструкции подъезда к селу Аксарка.

В прошедшем строительном сезоне на загородной сети автодорог приведены в порядок 136 км. Самые масштабные работы провели от границы ЯНАО в сторону Губкинского, где отремонтировали около 50 км дорог. В этом сезоне специалисты применяли две новые для Ямала технологии: ресайклинг и Superpave, которые окажут положительное влияние на качество ремонта дорог, уточнили в пресс-службе.

Одной из главных составляющей инфраструктуры региональных дорог является обеспечение их связью и сервисами, отметили в пресс-службе. В уходящем сезоне на трех локальных участках автодороги Надым - Салехард было установлено оборудование, обеспечивающее связью более 50 км трассы. Сейчас разрабатывается проектная документация на устройство площадки под размещение автозаправочной станции, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Также в плане обустроить пять площадок для отдыха водителей на участке от границы ЯНАО до Нового Уренгоя.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза.