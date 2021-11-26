{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ямале в 2022 году отремонтируют до 180 км дорог

В том числе работы проведут на участках различной протяженности от границы ЯНАО до Губкинского, от Пурпе до Пуровска, от Пуровска до Коротчаево

ТАСС, 26 ноября. Работы по ремонту дорог общей протяженностью до 180 км проведут в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в следующем году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу по итогам пресс-конференции директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Дениса Напольских.

"В 2022 году дорожными работами планируют охватить от 150 до 180 км. В порядок приведут участки различной протяженности от границы ЯНАО до Губкинского, от Пурпе до Пуровска, от Пуровска до Коротчаево. Начнутся работы на участке Правохеттинский - Старый Надым", - говорится в сообщении с уточнением, что также планируется завершить работы по реконструкции подъезда к селу Аксарка.

В прошедшем строительном сезоне на загородной сети автодорог приведены в порядок 136 км. Самые масштабные работы провели от границы ЯНАО в сторону Губкинского, где отремонтировали около 50 км дорог. В этом сезоне специалисты применяли две новые для Ямала технологии: ресайклинг и Superpave, которые окажут положительное влияние на качество ремонта дорог, уточнили в пресс-службе.

Одной из главных составляющей инфраструктуры региональных дорог является обеспечение их связью и сервисами, отметили в пресс-службе. В уходящем сезоне на трех локальных участках автодороги Надым - Салехард было установлено оборудование, обеспечивающее связью более 50 км трассы. Сейчас разрабатывается проектная документация на устройство площадки под размещение автозаправочной станции, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Также в плане обустроить пять площадок для отдыха водителей на участке от границы ЯНАО до Нового Уренгоя.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Бюджет нацпроектов "Культура" и "Жилье и городская среда" в Севастополе исполнен на 100%
В частности, завершили благоустройство шести скверов и отремонтировали две библиотеки
Читать полностью