Лучшим проектом НТИ в Прикамье стал проект по производству фармакологических препаратов

ПЕРМЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Более 20 компаний Пермского края представили свои проекты экспертам, потенциальным заказчикам и инвесторам на финальном мероприятии предакселератора Национальной технологической инициативы (НТИ-2021). Представленные проекты могут рассчитывать на ресурсную поддержку различных фондов на общую сумму до 300 млн рублей, сообщил ТАСС в пятницу руководитель направления "Экосистема НТИ в Пермском крае" регионального Агентства инвестиционного развития Николай Косвинцев.

"Победителем была признана компания Uralfir, которая смогла представить наилучшую бизнес-модель, уникальную технологию производства, а также систему коммерческой реализации продукции. Этот и другие представленные проекты смогут рассчитывать на ресурсную поддержку в размере до 300 млн рублей. Более 20 потенциальных заказчиков, которые могут продвигать проекты на региональном или федеральном уровне, выразили свою заинтересованность в представленных проектах", - сказал Косвинцев.

Региональные структуры поддержки предпринимательства в рамках форума также предложили помощь в юридическом или инвестиционном продвижении, в том числе, на межрегиональном рынке.

Эксперты также отметили компанию Digital Buddy, которая разработала личного цифрового помощника на основе нейронных сетей. Диалоговая платформа может отвечать на вопросы сотрудников, поможет найти информацию в компании, а также сможет обучать новых сотрудников. На третье место эксперты поставили проект по управлению отходами производства и потребления, с целью их дальнейшей переработки.

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В числе сквозных технологий НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Предакселератор НТИ-2021 - это уникальная программа для развития команд и их технологических проектов с высоким инвестиционным потенциалом.