В малых свердловских городах по программе Business-Data создали более 20 бизнес-проектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Более 20 бизнес-проектов созданы в малых городах Свердловской области по единственной в России программе Business-Data, запущенной областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) в 2019 году. Как сообщили ТАСС в фонде, из них уже действуют 24, еще несколько находятся на стадии запуска, их планируется открыть до конца 2021 года.

Проект Business-Data включает в себя анализ большого массива данных (Big Data), а именно платежных транзакций по банковским картам жителей малых городов, которые позволяют выявить нереализованный спрос. В фонде подбирают удовлетворяющие его франшизы, проводят обучение предпринимателей и выдают льготные займы по ставке, равной ключевой ставке Центробанка.

"Всего за время реализации проекта в семи городах Свердловской области было проанализировано более 197 млн транзакций 420 тыс. пользователей карт. В рамках проекта на сегодня открыты 24 бизнеса, 10 [находятся] в работе. Наиболее активные территории: Первоуральск (открыто пять бизнесов), Каменск-Уральский (пять бизнесов)", - сообщили в фонде.

Собеседник агентства добавил, что до конца 2021 года по проекту Business Data планируется открытие еще нескольких бизнесов в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Каменске-Уральском. Там появятся новый фитнес-клуб, кафе, пиццерия, барбершоп и детский центр.

Business-Data - комплексный антикризисный инструмент Министерства инвестиций и развития Свердловской области и СОФПП, направленный на формирование в небольших городах благоприятной среды для жизни. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Проект занял первое место в треке "Новые идеи для бизнеса" конкурса "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив, а также вошел в топ-100 лучших идей России по итогам 2020 года. По данным СОФПП, аналогов Business-Data в других регионах нет.