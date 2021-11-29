В Якутии свыше 50 социальных предпринимателей получат грант по нацпроекту

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Свыше 50 предпринимателей, работающих в социальной сфере в Якутии, получат грантовую поддержку по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

"Всего поступили 60 заявок, по итогам конкурса субсидии получат 54 предпринимателя, работающих в социальной сфере, на общую сумму свыше 23,2 млн рублей", - сказали в министерстве.

Как добавили в ведомстве, работа ведется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Заявки поступили из девяти районов Якутии, в том числе арктических. Размер поддержки варьируется от 140 тыс. до 1 млн рублей.

"Такая грантовая поддержка в этом году оказывалась впервые. При рассмотрении заявок было обязательным нахождение заявителя в реестре социальных предприятий, который ведется на сайте ФНС, а также учитывались качество и показатели бизнес-плана, на реализацию которого привлекаются средства гранта. Всего в реестр социальных предприятий Якутии в 2021 году включены 113 субъектов малого и среднего бизнеса", - сказал первый заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Максим Карбушев.

Главные задачи нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствование системы госзакупок и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами.