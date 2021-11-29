В Бурятии в 2021 году в рамках нацпроекта отремонтировали более 110 км дорог

УЛАН-УДЭ, 29 ноября. /ТАСС/. Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" позволил отремонтировать в 2021 году в Бурятии более 110 км трасс. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

"В этом году были реализованы работы по 64 объектам стоимостью около 4,3 млрд рублей, в том числе это объекты по региональным дорогам, их было 15 штук общей протяженностью примерно 68 км. И 49 объектов протяженностью 48 км по местным дорогам. Построено около 1 млн кв. м дорожного покрытия. На сегодня по объектам текущего года все работы выполнены, идет приемка, по переходящим объектам работы продолжаются", - сказал Гоге.

По его словам, основные знаковые объекты - переходящие на следующие годы. Это строительство третьего моста, начавшееся в 2020 году, организация работ по устройству интеллектуальных транспортных систем (ИТС). "В этом году по ИТС стартовал первый этап, в его рамках предусмотрено переустройство 14 светофорных объектов и создание Центра организации движения", - уточнил министр. На региональных дорогах работы по обновлению транспортной инфраструктуры проводились в Тарбагатайском, Мухоршибирском, Баргузинском, Еравнинском, Заиграевском и Прибайкальском районах.

В целом за период с 2017 по 2021 год по национальному проекту в Бурятии капитально отремонтированы около 500 км дорог и почти 30 мостов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.