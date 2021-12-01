Почти 100 км ведущих до школ и детских садов дорог отремонтировали в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Почти 100 км дорог отремонтировали в текущем году в Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом в среду сообщила пресс-служба областного правительства. Дороги ведут к трем детским садам, по этим же маршрутам курсируют школьные автобусы.

"Благодаря национальному проекту мы уже несколько лет приводим в нормативное состояние дороги, планомерно переходя от более крупных - межрегиональных и межрайонных - к более мелким. На дорогах, по которым ходят школьные автобусы, особое внимание уделяем не только качеству покрытия, но и замене дорожных знаков, разметке, пешеходным переходам. Суммарная протяженность участков в этом году составляет более 97 км", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ремонтные работы прошли в Большеболдинском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Варнавинском, Городецком, Воскресенском, Гагинском, Дальнеконстантиновском, Княгининском, Ковернинском, Краснооктябрьском, Тоншаевском, Уренском и Шарангском районах, а также в Боре.

Всего на ремонт этих дорог было направлено 1,1 млрд рублей. Самый короткий из участков - 477 метров - на подъезде к деревне Малая Уста, а самый протяженный - почти 24 км - в направлении поселка Северный.

Нацпроект "Безопасные и качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.