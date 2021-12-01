Незаконную свалку площадью 11 га ликвидировали под Тулой по нацпроекту "Экология"

ТУЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Свалку твердых коммунальных отходов (ТКО), которые на протяжении 50 лет незаконно размещали около населенного пункта Каменка Кимовского района Тульской области, рекультивировали по нацпроекту "Экология". Общая сумма финансирования работ превысила 130 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В рамках федерального проекта "Чистая страна" рекультивирована свалка ТКО в Кимовском районе площадью 11 га. Общий объем финансирования составил около 131 млн рублей", - говорится в сообщении.

Площадь свалки составляла почти 20% от 60 га - общей площади 23 свалок, ликвидированных в регионе за последние три года.

Как сообщалось, общий объем накопленных за 50 лет отходов на участке в 11 га недалеко от населенного пункта Каменка составлял порядка 371 тыс. кубометров. В мае 2020 года было подписано соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области и Минприроды России о финансировании ликвидации несанкционированной свалки. Сумма затрат оценивалась в 96 млн рублей, в 2021 году сумму финансирования увеличили до 131 млн рублей в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.