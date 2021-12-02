В Бурятии 19 представителей социального предпринимательства получили поддержку

УЛАН-УДЭ, 2 декабря. /ТАСС/. В 2021 году 19 человек получили гранты на общую сумму более 9 млн рублей благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом ТАСС сообщили в правительстве республики.

"Гранты на условиях софинансирования получили 19 социальных предпринимателей. Поддержка оказывается для того, чтобы можно было приобрести или арендовать оборудование, программное обеспечение, методический материал, то есть на развитие бизнеса. Такая же помощь будет оказана социальным предпринимателям и в 2022 году, финансирование предусмотрено", - сообщили в правительстве.

Предприниматели получили примерно по 500 тыс. рублей.

В Бурятии растет количество предпринимателей, несмотря на пандемию COVID-19. В начале 2021 года в республике было зарегистрировано 29,5 тыс. субъектов МСП - на 1,2 тыс. больше, чем в 2019 году. Также зарегистрировались 3 тыс. самозанятых. Центр предпринимательства "Мой бизнес" оказал поддержку более 2,5 тыс. предпринимателей, при содействии центра предпринимателями стали свыше 300 жителей республики.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. По данным Минэкономразвития РФ, его обновленная версия включит четыре вместо прежних пяти федеральных проектов. Ими станут "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданами".