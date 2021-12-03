"Детский футбольный центр" создадут в Тульской области для подготовки резерва игроков

ТУЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта РФ, правительство Тульской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола. В регионе планируется организовать школьную и студенческую футбольные лиги, а также создать "Детский футбольный центр", который станет одним из ключевых элементов системы подготовки резерва в регионе, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

"РФС планирует организовать в регионе школьную и студенческую футбольные лиги, в которых смогут принять участие как мальчики, так и девочки. Вместе с любительскими лигами эти турниры будут развиваться под эгидой региональной футбольной федерации. Одна из спортивных школ области получит статус "Детский футбольный центр". Она будет получать финансовую и методическую поддержу со стороны РФС и станет одним из ключевых элементов системы подготовки резерва в регионе", - приводит пресс-служба комментарий президента РФС Александра Дюкова.

В Тульской области более 10 тыс. жителей регулярно занимаются футболом. По словам министра спорта Олега Матыцина, подписание соглашения позволит увеличить популярность этого вида спорта и реализовать в регионе системные мероприятия, направленные, в том числе, на достижение целей федерального проекта "Спорт - норма жизни". "В рамках федерального проекта в регионе завершается строительство тренировочного футбольного манежа 60 на 40 м, а также оснащение ФОКа открытого типа спортивно-технологическим оборудованием. Уверен, благодаря нашей совместной работе через несколько лет в Тульской области будет еще больше талантливых и перспективных игроков", - заявил Матыцин.

Как сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, за последние годы за счет внебюджетных средств в Туле появился крытый футбольный манеж, поля с искусственным покрытием, в районах введены в эксплуатацию свыше 40 спортивных сооружений с футбольными площадками. "В регионе формируется полноценная система подготовки спортсменов от юных футболистов до игроков профессиональных команд. Тульский "Арсенал" уже шестой сезон подряд выступает в высшем футбольном дивизионе страны, за это время наш клуб впервые вышел в Лигу Европы. Все это, несомненно, дает большой импульс для подрастающего поколения футболистов, а поддержка Минспорта и РФС - уверенность в стабильном и уверенном развитии реализуемых программ", - отметил Дюмин.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.