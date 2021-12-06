Фабрика офисных процессов открылась в Петербурге в рамках реализации нацпроекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Фабрика офисных процессов (ФОП) в рамках реализации национального проекта "Производительность труда" открылась в Петербурге. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городского комитета по труду и занятости населения.

"Фабрика офисных процессов представляет собой деловую игру по оптимальной организации процесса закупок на условном предприятии. Здесь созданы условия, максимально приближенные к реальным. Оборудованная под офис площадка, работа с договорами, отчетами, заявками, совещания у инфоцентра - все это позволяет участникам не только получать новые навыки, но и поддерживать уровень вовлеченности и мотивации при решении поставленных задач", - говорится в сообщении.

По данным исследования Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК), на базе которого создана фабрика, наибольшая доля потери времени и средств среди участников национального проекта "Производительность труда" в Санкт-Петербурге приходится на ожидание - 23%. "Во многом - это свидетельствует о неэффективности именно офисных процессов, т. е. ожидание согласований, документов и т. д.", - отметил представитель РЦК.

"В Петербурге много офисов, и их будет только больше. И практически для всех оптимизация работы - вопрос актуальный. Часть сотрудников нашего комитета тестировали методы ФОП до официального открытия. В результате атмосфера в коллективе улучшилась и эффективность работы увеличилась", - отметил председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

Участие в фабрике бесплатно для предприятий Санкт-Петербурга.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.