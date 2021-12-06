Тамбовские власти втрое увеличат финансирование программы благоустройства в 2022 году

ТАМБОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Финансирование программы благоустройства общественных территорий в Тамбовской области в текущем году будет увеличено втрое - до 760 млн рублей благодаря запуску нового проекта "Дворы Тамбовщины", на который дополнительно направят около 500 млн рублей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2022 году в Тамбовской области намерены привести в порядок свыше 200 дворов и общественных пространств благодаря федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". На эти цели направят почти 264 млн рублей, что сопоставимо с суммами текущего года.

"Новый проект "Дворы Тамбовщины" станет началом масштабного благоустройства в регионе. На реализацию программы в следующем году будет дополнительно направлено около 500 млн рублей. Предполагается, что за счет этих средств в следующем году будут отремонтированы порядка 50-60 дворов", - сообщает пресс-служба.

По данным администрации региона, новый проект призван повысить индекс качества городской среды. Врио губернатора Максим Егоров поручил начать подготовку к его реализации уже сейчас. "Перед началом работ необходимо провести широкое обсуждение и ориентироваться, прежде всего, на пожелания людей. При этом следует продумать и ремонт дорог, которые ведут во дворы, а также о том, чтобы привести в порядок контейнерные площадки: сейчас они все открытые, а нужно будет их закрыть, чтобы ни грязь, ни мусор не разлетались. Мы в корне меняем подходы к благоустройству. Все должно быть современно и цивилизованно", - приводит пресс-служба слова Егорова.