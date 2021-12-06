Годовой план по вводу жилья перевыполнили во Владимирской области на 12%

ТАСС, 6 декабря. Свыше 764 тыс. кв. м жилья ввели в эксплуатацию во Владимирской области с начала 2021 года, что на 12% больше плана. Прогнозируется, что с учетом объемов жилья, которое введут конца года, будет превышен рекорд 1986 года в 815 тыс. кв. м, сообщил директор департамента архитектуры и строительства Иван Щербаков на оперативном совещании в администрации региона.

"По состоянию на 1 декабря введено 764,9 тыс. кв. м жилья, установленный план (680 тыс. кв. м жилья - прим. ТАСС) перевыполнен уже на 12%. По прогнозам, на конец года этот показатель составит не менее 834 тыс. кв. м, что позволит превысить исторический максимум в 815 тыс. кв. м 1986 года", приводит пресс-служба обладминистрации слова Щербакова.

В общем объеме ввода жилья, по его словам, 18% составляют многоквартирные жилые дома. Остальные 82% - индивидуальное жилье, что на 49,5% больше, чем было по данным на начало декабря 2020 года. "Специалисты связывают это с несколькими факторами: прежде всего это дачная амнистия и программа догазификации", - отметили в пресс-службе.

На 2022 год запланировано ввести порядка 791 тыс. кв. м жилья. "В рамках комплексного развития территорий необходимо увеличивать темпы строительства именно многоквартирного жилья", подчеркнул врио губернатора Александр Авдеев.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.