Ивановская область отремонтировала 95% региональных дорог

ИВАНОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Ивановская область в текущем году отремонтировала порядка 400 км автодорог, доведя до нормативного состояния 95% региональной опорной сети. Это позволило значительно повысить безопасность на дорогах и сократить число ДТП, сообщил во вторник губернатор Станислав Воскресенский на встрече с представителями общественности.

"Мы один из немногих регионов, где добились, чтобы региональная опорная сеть - главные дороги в регионе - были готовы на 95%. Это хороший показатель, но мы должны идти в города больше и продолжать ремонтировать дороги, за которые несколько десятилетий вообще не принимались. Прежде всего, речь идет о дорогах частного сектора", - сообщил Воскресенский, уточнив, что комплексный подход при строительстве дорог обеспечил снижение числа ДТП на 12%.

Кроме того, губернатор поставил задачи на будущий дорожно-строительный сезон, акцентировав внимание на контроле качества работ. "Качество и еще раз качество: в этом году 4,5 км дорог переделали подрядчики, но давайте еще раз весной все проверим. Нам надо добиваться, чтобы на каждый рубль, вложенный в дороги, была полная отдача в безопасности, качестве и комфорте для наших жителей", - сказал Воскресенский.

Как уточнил в ходе встречи начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Вавринчук, всего в текущем году в Ивановской области отремонтировано 400,5 км дорог: 22 региональных трассы, 345 дорог и улиц в муниципалитетах. Также он обратил внимание на изменение подходов к содержанию дорог. "Если ранее мы платили подрядчикам по факту за выполненные работы, скажем, когда подрядчик устранил какую-то яму, то теперь - только за надлежащее состояние дороги", - пояснил Вавринчук.