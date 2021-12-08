Участок автотрассы областного значения отремонтировали под Липецком по нацпроекту

ЛИПЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Четырехкилометровый участок автотрассы областного значения Липецк - Данков, считающийся одной из самых капиталоемких в регионе, запустили в эксплуатацию после реконструкции. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Принят в эксплуатацию один из самых капиталоемких объектов нацпроекта этого года - четырехкилометровый участок трассы Липецк - Данков в районе Новой Деревни. Реконструкция дороги началась по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" еще в прошлом году", - сказал Артамонов. Он пояснил, что для проведения ремонтных работ пришлось строить временную дорогу-дублер, после чего специалисты приступили к земельным работам, формированию основания из песка и щебня с геосеткой, замене водопропускных труб и укладке трехслойного асфальтобетонного покрытия толщиной 20 см. "В общей сложности толщина дорожного "пирога" составляет примерно метр", - заметил Артамонов.

По словам главы региона, стоимость работ составила 450 млн рублей. При этом до конца текущего года власти ожидают прием в эксплуатацию еще одного, двухкилометрового участка трассы Липецк-Данков в районе села Сухая Лубна.

В пресс-службе областной администрации, в свою очередь, напомнили, что трасса Липецк - Данков соединяет областной центр с Данковом и Лебедянью - районами с развитым сельскохозяйственным и промышленным производством. Кроме того, дорога является кратчайшим путем от города Липецка до федеральной трассы М4. "Автодорога несет серьезную транспортную нагрузку, которая будет только расти",- заметили в пресс-службе.

Сам же Артамонов подчеркнул в этой связи, что в регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. "Мы ежегодно увеличиваем финансирование ремонта дорог и мостов, что повышает безопасность движения", - заключил Артамонов.