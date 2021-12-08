На строительство Восточного обхода Астрахани дополнительно выделят 1,4 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Дополнительное финансирование в виде 1,4 млрд рублей в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" выделят на завершение строительства Восточного обхода Астрахани. За счет федеральной поддержки строительство объекта будет ускорено. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Астрахань сообщил, что проект строительства Восточного обхода Астрахани получит поддержку на федеральном уровне, его финансирование будет дополняться. Строительство данного объекта было приостановлено девять лет назад из-за нехватки денег, в начале августа первые 220 млн рублей на авансирование работ регион получил из резервного фонда правительства РФ.

"Астраханская область получит федеральное софинансирование на завершение строительства Восточного обхода Астрахани в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". На эти цели региону выделят 1,4 млрд рублей. За счет федеральной поддержки строительство будет ускорено. Уже в следующем году область получит 500 млн рублей на продолжение строительства обхода, а в 2023 году - еще 935 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что конкурсные процедуры по определению подрядчика, который будет осуществлять строительно-монтажные работы на данном объекте, уже проведены, с победителем подписан контракт сроком на шесть лет, сумма которого составила 2,16 млрд рублей.

По данным пресс-службы, подрядной организации предстоит построить объездную трассу протяженностью 7,6 км от автодороги Астрахань - Зеленгак до автодороги Астрахань - Камызяк с мостовым переходом длиной 300 м. Проект предусматривает строительство проезжей части, третьего моста через реку Царев, транспортных развязок, переходов, линии освещения, остановок. Ввод объекта в эксплуатацию решит ряд городских и региональных проблем, в том числе позволит вывести транзитный грузопоток автотранспорта с улиц Астрахани.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.