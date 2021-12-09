В Приморье завершился первый курс программы по обучению официантов

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря. /ТАСС/. Первый выпуск официантов, обучавшихся по целевой программе "Кадры для бизнеса", состоялся в Приморье. Бесплатный обучающий курс длился месяц, теперь 20 выпускников трудоустраивают рестораны-партнеры проекта, сообщила ТАСС министр экономического развития региона Наталья Набойченко.

"Отбор будущих официантов происходил на конкурсной основе: после подачи заявки потенциальные кандидаты прошли собеседование, по итогам которых организаторы и рестораторы зачислили на курс 20 студентов. Обучение реализовано в рамках целевого набора и после выпуска участники проекта должны как минимум шесть месяцев проработать в ресторане-партнере. Проект будет иметь продолжение и в следующем году, главное, чтобы был интерес со стороны бизнеса, а также среди тех, кто хочет работать в этой сфере", - сказала Набойченко.

У выпускников образовательной программы "Кадры для бизнеса. Официанты" состоялся заключительный экзамен. Перед этим молодые люди месяц обучались на лекциях, практических занятиях и прошли стажировку. Учебный план был разработан совместно с рестораторами, в нем отражены современные правила и технологии качественного сервиса. Партнерами проекта стали пять заведений общественного питания, именно в этих ресторанах будут работать выпускники проекта.

Образовательный проект "Кадры для бизнеса. Официанты" реализуется по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" центром "Мой бизнес" и Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса при поддержке правительства Приморского края.