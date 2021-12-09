Свердловская область дополнительно получит 150 млн рублей на дорожные работы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Свердловская область получит из федерального бюджета 150 млн рублей на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом на заседании правительства региона объявил губернатор Евгений Куйвашев, говорится в сообщении департамента информационной политики области.

"Дополнительные федеральные деньги будут направлены муниципалитетам на оплату работ, которые выполнены с опережением графиков", - сообщили в департаменте.

В частности, средства получит Екатеринбург, где перевыполнены планы по ремонту развязки улицы Луганской с Объездной. "Этот путепровод - важный для города объект, связывающий уличную сеть с аэропортом Кольцово, объездной дорогой и ключевыми выездами из города. Кроме того, он является частью гостевого маршрута", - отмечается в сообщении. Ранее ТАСС сообщал, что ремонт объекта начался в июле и стал причиной крупных пробок на трассе в Кольцово. После критики Куйвашева работы велись в круглосуточном режиме, в результате путепровод сдали досрочно. Кроме того, часть суммы направят Нижнему Тагилу, где провели ремонт Октябрьского проспекта.

Всего в Свердловской области в 2021 году благодаря нацпроекту в нормативное состояние приведено 167 км автомобильных дорог, что на 47 км больше запланированного.