Воронежская область направит 786 млн рублей на благоустройство скверов и дворов

ВОРОНЕЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежской области планируют в 2022 году направить 786 млн рублей на благоустройство улиц, дворов и скверов по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Воронежской области.

"В пятый раз наша область примет участие в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Именно благодаря ему нам удается привлекать из федерального бюджета колоссальные суммы на обновление общественных и дворовых территорий. Так, в следующем году на эти цели планируется направить 786 млн рублей", - цитирует пресс-служба руководителя департамента ЖКХ и энергетики региона Максима Зацепина.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, сформирован список из 17 улиц и скверов, в которых в 2022 году пройдет благоустройство, местные администрации провели торги и отобрали подрядные организации. Места для благоустройства выбраны в том числе в районных центрах: в Бутурлиновке, Боброве, Лисках, Нововоронеже. Эти предложения поступили от местных жителей весной 2021 года в ходе голосования на Всероссийской платформе "Формирование городской среды". По данным пресс-службы, список может быть увеличен. Электронные аукционы на поиск подрядчиков для благоустройства своих общественных территорий до конца года планируют провести в районных центрах Богучар, Поворино, Семилуки, Борисоглебск, в селах Новая Усмань, Новая Чигла, Красное Новохоперского района, Александровка Павловского района и других.

В 2021 году на благоустройство дворовых и общественных пространств Воронежской области было запланировано финансирование в размере 798 млн рублей из областного бюджета и 652 млн рублей из федерального бюджета. Ставили задачей благоустроить 141 дворовую территорию и 54 общественных пространства в 38 муниципальных образованиях региона.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. метров жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.