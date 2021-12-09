За звание "Студент года-2021" в Томске будет бороться тысяча финалистов

ТОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Финал всероссийского конкурса-премии "Студент года" для учащихся вузов и техникумов, добившихся результатов в науке, бизнесе, спорте и творчестве, стартовал в Томске в четверг. За победу в нем будут бороться 1 тыс. обучающихся профессиональных образовательных организаций, студентов вузов из России, сообщила в ходе церемонии открытия вице-губернатор Томской области Алена Левко.

"Для студенческой столицы России - Томской области - это большая гордость и ответственность. Вместе с министерством просвещения, некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" и Российским союзом молодежи при поддержке национального проекта "Образование" мы назовем лучших студентов страны", - сказала Левко.

В финале примут участие 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 69 регионов и 600 студентов вузов из 71 субъекта России. На протяжении нескольких дней финалисты будут проходить конкурсные испытания: самопрезентацию, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры.

Финальные этапы премии среди студентов высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций в 2021 году пройдут в онлайн-формате. С 9 по 12 декабря за победу в номинациях поборются студенты системы профобразования, а с 13 по 16 декабря - университетская молодежь. Томская область стала первым за Уралом регионом, где подведут итоги премии. В этом году премия посвящена Году науки и технологий в России, в региональных этапах приняли участие более 7 тыс. человек.

Российская национальная премия "Студент года" - конкурсный и образовательный проект для обучающихся образовательных организаций России, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Премия была учреждена в 2014 году и реализуется более чем в 70 субъектах РФ. Организаторами премии являются Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, АНО "Россия - страна возможностей" и общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи". Премия реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".