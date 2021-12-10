В четырех районах Чечни построят инженерную инфраструктуру в 2022 году

ГРОЗНЫЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения начнется в 2022 году в четырех районах Чечни в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и ЖКХ.

"В следующем году в рамках программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда" начнется строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территориях, отведенных под жилищное строительство в рамках нацпроекта. Мероприятия по созданию инженерных сетей пройдут в городах Грозный, Урус-Мартан, а также Веденском и Надтеречном районах региона. Кроме того, запланировано строительство 14,3 км дорог в Ачхой-Мартане и 28,1 км в городе Аргун", - отметили в пресс-службе.

В рамках этой же программы в текущем году построено два садика, школа на 720 мест, дорога, девять объектов инженерной инфраструктуры, пять объектов водоснабжения и районная больница.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. метров жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.