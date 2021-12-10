На Кубани создадут центр социально-культурного развития

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Центр социально-культурного развития создадут на базе Родниковского досугового центра Курганинского района Краснодарского края. Создание центра стало возможным благодаря победе центра в конкурсе "Культурная мозаика: партнерская сеть" благотворительного фонда и модернизации учреждения в рамках нацпроекта "Культура", сообщили журналистам в пресс-службе администрации каря.

"На базе Родниковского досугового центра Курганинского района создадут центр социально-культурного развития. Это стало возможно благодаря победе учреждения в конкурсе "Культурная мозаика: партнерская сеть" благотворительного фонда и модернизации учреждения в рамках нацпроекта "Культура" два года назад", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Родниковский культурно-досуговый центр участвует во всероссийском конкурсе благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко третий год подряд и получает средства на развитие творческих проектов. В частности, в этом году, учреждение выиграло еще 700 тыс. рублей.

Создание центра социально-культурного наследия позволит проекту "Театр для своих", существующему на базе дома культуры, выйти на новый уровень и охватить новые направления творчества. Сейчас в проекте заняты активные жители Курганинского района от семи до 70 лет.

"Родниковский КДЦ сотрудничает с Курганинским филиалом Всероссийского общества слепых, создан творческий проект - "Судьбы" и в разработке Центр социокультурного развития "Свои для своих". В его составе народная театральная студия, творческая мастерская, фотовидеостудия и студия звукозаписи. Это позволит вовлечь в творческую деятельность больше жителей района. В том числе людей с ограниченными возможностями здоровья", - отметили в пресс-службе.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.

Модельные библиотеки создаются в регионах страны в рамках нацпроекта "Культура". Модельный стандарт предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей. В центре нацпроекта "Культура" - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.