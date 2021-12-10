РЭО вложит в экотехнопарки Ленинградской области 10 млрд рублей зелеными облигациями

ТАСС, 10 декабря. Проекты экотехнопарков и переработки пластика в Ленинградской области получат в 2022 году от Российского экологического оператора (РЭО) 10 млрд рублей, которые привлекут за счет выпуска зеленых облигаций. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба РЭО.

"На 2022 год мы подготовили для Ленинградской области дополнительный выпуск зеленых облигаций на сумму не менее 10 млрд рублей. Все деньги направят на поддержку перспективных объектов. Речь идет как о новых универсальных экотехнопарках, так и небольших объектах для переработки пластика с линией выпуска готовой продукции из вторсырья: скамейки, корзины, контейнеры. Первый проект, который будет спроектирован и готов к строительству, получит 875 млн рублей", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев после встречи с главой региона Александром Дрозденко.

На встрече также речь шла о создании сети фандоматов и субсидиях на новые контейнеры под пластик и стекло в Ленинградской области, строительстве перерабатывающих предприятий с цехом для пластика с выпуском готовой продукции. Обсуждались долгосрочные планы области и Петербурга до 2030 года по развитию общей для двух регионов системы обращения с отходами.

"Глава РЭО и губернатор Ленинградской области заключили, что необходимо досконально изучить локации на территории Петербурга и области для строительства современных заводов с учетом интересов жителей. Это позволит расширить выбор перед ленинградцами и снизить социальное напряжение. Для перехода на экологичные методы работы с отходами нужны современные предприятия, так как уже в 2022 году закроется часть полигонов", - уточнили в пресс-службе.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.