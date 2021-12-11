Объем медпомощи с применением репродуктивных технологий на Урале за семь лет возрос вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Количество процедур, которые оказывают в Свердловской области пациентам с бесплодием, за последние семь лет увеличился вдвое - с 1,8 тыс. до 3,6 тыс. процедур. Об этом ТАСС сообщил министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

"Так, за последние семь лет объемы оказываемой помощи по разделу ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий - прим. ТАСС) на территории области увеличились с 1 800 процедур в 2015 году до 3 626 в 2021 году", - сообщил он.

Министр со ссылкой на данные министерства здравоохранения региона отметил, что в области отработана система диспансерного наблюдения и отбора пациентов с бесплодием для оказания помощи с применением ВРТ по программе обязательного медицинского страхования. Отбор и оформление документов проводят в кабинетах бесплодного брака, это помогает сделать такую помощь более доступной, позволяет вести ее постоянную оценку и своевременно устранять недостатки.

Запланированный объем процедур на 2021 год рассчитан в соответствии с потребностью пациентов и должен помочь улучшить демографическую ситуацию в регионе. По данным министерства, суммарный коэффициент рождаемости в регионе на 2020 года составлял 1,59 детей на одну женщину.

Власти региона для повышения уровня рождаемости также предоставляют ежемесячные выплаты в связи рождением первого ребенка, средства областного капитала, пособия при рождении одновременно двух и более детей. Всего на поддержку семей с детьми в Свердловской области в 2021 году выделяют 32,2 млрд рублей, в 2022 году этот показатель запланирован на уровне чуть более 30 млрд рублей.

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" является частью нацпроекта "Демография". В 2021 году в Свердловской области на его реализацию было направлено почти 15,3 млрд рублей, в 2022 году эта сумма увеличится до почти 16,3 млрд рублей.