В Удмуртии в 2022 году практически вдвое сократят дефицит мест в детских садах

ТАСС, 13 декабря. Строительство трех детских садов и 11 яслей завершится в Удмуртии в 2022 году, таким образом в республике почти вдвое сократится дефицит мест в учреждениях, сообщил в понедельник на аппаратном совещании органов госвласти председатель правительства региона Ярослав Семенов.

"Как вы помните, уважаемые коллеги, 2022 год объявлен главой республики Годом образования. <…> Завершается строительство 3 детских садов и 11 яслей в рамках национального проекта "Демография". Это позволит сократить дефицит мест в детских садах на 1 410 мест при общей потребности в 3 тыс. Мы практически в половину ее удовлетворим", - сказал Семенов.

Он добавил, что в регионе начали строительство четырех школ: в микрорайоне Столичном Ижевска, в городе Воткинске, а также Ягуле и Пычанках Завьяловского района. "Благодаря этому уже в следующем году в новые школы смогут пойти порядка 3 тыс. детей. Также завершается строительство долгожданной школы по улице Архитектора Берша в Ижевске на 1 224 места, подходят к концу отделочные работы и проходят пуско-наладочные. Строительная готовность объекта 99%", - пояснил председатель правительства.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни", "Содействие занятости". Цель последнего - помочь гражданам повысить квалификацию и востребованность на рынке труда, сменить профессию или открыть свое дело в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.