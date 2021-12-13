Нацпроект по дорогам стал самым упоминаемым в СМИ в ноябре

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Нацпроект "Безопасные и качественные дороги" стал самым упоминаемым в СМИ в ноябре 2021 года. Количество сообщений по этому нацпроекту, который месяцем ранее также был лидером рейтинга, в ноябре составило 29,235 тыс., на втором месте - нацпроект "Образование" (24,267 тыс. сообщений). Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном для ТАСС.

Нацпроект "Жилье и городская среда" занял третье место с результатом 22,912 тыс. сообщений в СМИ. Месяцем ранее тройка финалистов выглядела аналогичным образом.

Количество сообщений о нацпроектах "Демография", "Экология", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Здравоохранение" составило от 10,823 тыс. до почти 19 тыс. Из них наибольшее количество сообщений в СМИ посвящено нацпроекту "Демография" (четвертое место в рейтинге по итогам ноября) - 18,98 тыс.

Нацпроект по цифровой экономике упоминался в 9,166 тыс. сообщений, по производительности труда - в 5,5 тыс. сообщений, по экспорту - в 4,166 тыс. Количество сообщений по нацпроекту "Наука" составило 2,767 тыс., а по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 832 сообщений.

Нацпроект "Безопасные и качественные дороги" стал самым упоминаемым в телевизионных СМИ (21,2% от общего числа сообщений о нацпроектах), печатных СМИ (16,6%) и электронных СМИ (17,5%). Второе и третье места на ТВ делят нацпроекты "Образование" и "Жилье и городская среда" (по 13,1%), в печати второе место за жилищным нацпроектом (15,9%), в электронных СМИ - за образовательным (14,5%).

На третьем месте в печатных СМИ нацпроект "Образование" (14,7%), в электронных - "Жилье и городская среда" (13,6%).

По данным "Медиалогии", "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" оказался аутсайдером по упоминаниям со всех категориях СМИ: на телевидении сообщения об этом нацпроекте составили 0,2%, в печатных СМИ - 0,3%, в интернете - 0,5%.