В Калужской области на строительство дорог направят 7,6 млрд рублей

КАЛУГА, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Калужской области до 2026 года направят суммарно 7,6 млрд рублей на строительство, реконструкцию дорог в Боровском, Малоярославецком и Ферзиковском районах, что повысит их пропускную способность и создаст транзитный коридор между северо-восточными, северо-западными и юго-восточными территориями. Об этом на заседании правительства региона сообщил министр дорожного хозяйства области Михаил Голубев.

"Для организации транзитного коридора между территориями северо-восточных и юго-восточных районов области запланированы к реализации три проекта: строительство автодороги Ферзиково - Сугоново - Захарово в Малоярославецком и Ферзиковском районах, реконструкция дороги Окружная дорога города Калуги - Детчино - Малоярославец - Детчино - Прудки - Захарово в Малоярославецком районе, строительство дороги "Объездная автомобильная дорога п. Детчино" в Малоярославецком районе. Протяженность указанных дорог составит более 50 км, стоимость работ - более 5,4 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова Голубева.

В пресс-службе отметили, что работы на этих объектах планируется провести в 2023-2025 годах. В результате реализации проектов будет создан кратчайший транзитный коридор на северо-запад области до федеральной трассы Москва - Малоярославец - Рославль через М-3 "Украина" с выходом на федеральную автодорогу Калуга - Тула - Михайлов - Рязань и дальнейшим движением к трассам М-2 "Крым" и М-4 "Дон".

Еще около 2,2 млрд рублей планируется направить на реконструкцию трассы М-3 с 65 по 124 км. Это увеличит поток транзитного транспорта на участке автомобильной дороги "Московское большое кольцо" - Балабаново - М-3 "Украина" в Боровском районе. "Для разгрузки участка принято решение о реконструкции с устройством путепровода через железнодорожную дорогу в Балабанове. За счет средств областного бюджета завершается разработка проектной документации. Ориентировочная стоимость работ - 2,2 млрд. рублей", - отметил Михаил Голубев.

По мнению губернатора Владислава Шапши, развитие дорожной сети будет иметь как социальный, так и экономический эффект. "Если мы хотим достигнуть высоких экономических показателей, мы в первую очередь должны развивать дорожную сеть. И на эту дорожную сеть, как на ожерелье, будут нанизываться новые предприятия, новые социальные объекты, новые туристические достопримечательности, доступ к которым будет облегчен", - отметил глава региона.